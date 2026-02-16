Реклама

Раскрыт приговор для сына убеждавшей россиян в нападении рептилоидов на Землю

Сын основательницы секты «Лада-Русь» получил 17 лет за наркотики
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Самаре суд приговорил 42-летнего Илью Пеунова — сына основательницы секты «Лада-Русь» (признанной экстремистской и запрещенной в России организации) Светлану Пеунову (признана иноагентом) к 17 годам лишения свободы за производство наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, принадлежащие ему квартира и автомобиль обращены в доход государства.

По данным канала, Пеунова задержали в его квартире в Самаре. В его жилье была обнаружена нарколаборатория по производству мефедрона. К моменту задержания он успел изготовить более 11 килограммов наркотиков для продажи.

Ранее Самарской области суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы его мать. Женщина называла себя экстрасенсом и посланницей Солнца и убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения на Землю рептилоидов с планеты Нибиру.

