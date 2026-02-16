Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:53, 16 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка оценила жизнь родной дочери в 100 тысяч рублей

В Челябинске суд отменил оправдательный приговор планировавшей убийство дочери
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Областной суд Челябинской области отменил оправдательный приговор местной жительнице, которая предлагала 100 тысяч рублей за убийство дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В ноябре 2025 года суд оправдал женщину на основании вердикта присяжных. Женщину обвиняли в организации приготовления к убийству собственной 12-летней дочери по найму. Прокуратура обжаловала это решение. Сейчас дело направили на новое рассмотрение. Фигурантку взяли под стражу на два месяца.

По версии следствия, 16 апреля 2025 года пьяная обвиняемая решила убить своего ребенка. Тем же вечером она познакомилась с местным жителем и предложила ему утопить девочку в реке за 100 тысяч рублей. Она пообещала отдать деньги после совершения преступления и отправила дочь с новым знакомым на улицу. Однако мужчина не собирался совершать преступление и сразу обратился в полицию.

Ранее полиция предотвратила заказное убийство блогера из Нижнего Новгорода, критиковавшего работу местного салона красоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Вопрос смены главы Европейского ЦБ задумали решить до ухода Макрона с поста президента

    Фитнес-гуру из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы не похудевшей ученицы

    Раскрыты подробности о новых случаях оспы обезьян в России

    В смартфонах Xiaomi нашли скрытую функцию

    В России обнаружили проблемы с хранением нефти

    Названы шесть симптомов рака кишечника

    Слова президента Польши о ядерном оружии объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok