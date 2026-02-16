Россиянка оценила жизнь родной дочери в 100 тысяч рублей

В Челябинске суд отменил оправдательный приговор планировавшей убийство дочери

Областной суд Челябинской области отменил оправдательный приговор местной жительнице, которая предлагала 100 тысяч рублей за убийство дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В ноябре 2025 года суд оправдал женщину на основании вердикта присяжных. Женщину обвиняли в организации приготовления к убийству собственной 12-летней дочери по найму. Прокуратура обжаловала это решение. Сейчас дело направили на новое рассмотрение. Фигурантку взяли под стражу на два месяца.

По версии следствия, 16 апреля 2025 года пьяная обвиняемая решила убить своего ребенка. Тем же вечером она познакомилась с местным жителем и предложила ему утопить девочку в реке за 100 тысяч рублей. Она пообещала отдать деньги после совершения преступления и отправила дочь с новым знакомым на улицу. Однако мужчина не собирался совершать преступление и сразу обратился в полицию.

