Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 16 февраля 2026Мир

Стало известно об изменении отношения Еврокомиссии к Орбану

FT: Еврокомиссия смягчает критику в адрес Орбана из-за обвинений о вмешательстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Prime Minister's Press Office / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) смягчает критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за обвинений о вмешательстве в выборы. Об этом сообщает Financial Times.

«ЕК смягчает свою критику в сторону Виктора Орбана и может даже выделить новые средства ЕС его нелиберальному правительству в преддверии выборов», — утверждается в публикации.

По данным издания, европейские чиновники опасаются, что их будут уличать во вмешательстве в избирательный процесс. Это, по их мнению, может предоставить Орбану «дополнительные аргументы» для критики в адрес Брюсселя. В материале также отмечается, что Венгрия может получить от ЕК около 2,4 миллиарда евро в преддверии выборов.

Ранее Орбан заявил, что это столетие может стать «веком унижения» для Европы из-за того, что она проводит ошибочную политику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь». Постсоветскую страну предупредили о риске повторить сценарий Украины

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

    Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

    Капитан «Локомотива» рассказал о боязни русских со стороны европейцев

    В российском регионе потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с нефтью

    Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

    Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

    Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok