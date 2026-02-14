Орбан: Этот век может стать веком унижения Европы из-за ошибочной политики

Этот век может стать «веком унижения» для Европы из-за того, что она проводит ошибочную политику. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Если продолжится, как сейчас, этот век станет веком унижения Европы», — сказал политик.

По словам Орбана, Европа не может участвовать в новой промышленной революции, которая началась в мире. Это связано с высокими энергетическими затратами, а также с тем, что европейские политики проводят чрезмерное идеологическое регулирование, которое мешает экономическому развитию.

Ранее премьер Венгрии заявил, что европейцы платят своим будущим из-за финансирования конфликта на Украине. По мнению Орбана, это истощает жизни жителей европейских стран, чьи дети и внуки оказываются вынуждены платить за политическую безрассудность властей Европейского союза.