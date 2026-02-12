Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
01:51, 12 февраля 2026Мир

В Венгрии жестко раскритиковали Европу из-за Украины

Балаж Орбан: Европа платит будущим за финансирование конфликта на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейцы платят своим будущим из-за финансирования конфликта на Украине. С таким заявлением в соцсети Х выступил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан, опираясь на статистику Кильского института мировой экономики.

«Политическая элита Европы продолжает отдавать приоритет финансированию кровавого конфликта, а не серьезным усилиям по установлению мира, выделяя все больше денег европейских налогоплательщиков», — отметил Орбан.

По его мнению, финансирование конфликта истощает жизни жителей европейских стран, чьи дети и внуки оказываются вынуждены платить за политическую безрассудность властей ЕС.

Между тем, Венгрия, как подчеркивает Орбан, стремится избежать участия в происходящем по соображениям национальных интересов.

Ранее американский журналист Томас Фази заявил, что Евросоюзу нельзя досрочно принимать Украину — такое решение приведет к уничтожению объединения и может быть безумным.

