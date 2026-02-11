Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:32, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

В США предрекли ЕС развал при одном условии

Журналист Фази: Вступление Украины в ЕС уничтожит объединение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Евросоюзу (ЕС) нельзя досрочно принимать Украину — такое решение приведет к уничтожению объединения. С таким прогнозом в социальной сети X выступил журналист из США Томас Фази.

«Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — написал Фази, подчеркнув, что такое решение можно назвать только безумием. Так журналист высказался о публикации газеты Politico, в которой говорилось о том, что ЕС может принять Украину до проведения Киевом всех необходимых реформ.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Брюссель и Киев рассчитывают отстранить патриотическое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном, открыто планируя ввести Украину в Евросоюз к 2027 году.

