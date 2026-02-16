Реклама

10:40, 16 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об обострении отношений с Молдавией по украинскому сценарию

Депутат Чепа: Россия будет принимать шаги по недопущению конфликта с Молдавией
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Выбранный президентом Молдавии Майей Санду политический курс страны настроен на то, чтобы обострить отношения с Россией, сказал первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Молдавии грозит риск повторения украинского сценария. Об этом жителей страны предупредил бывший президент республики, возглавлявший ее в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Депутат подчеркнул, что предупреждение бывшего главы республики о риске повторения украинского сценария, действительно может оказаться реальностью. Это, по его словам, подтверждают слова президента Майи Санду на Мюнхенской конференции, которая говорила об угрозе Молдавии со стороны России.

«Все это она излагала в своей речи, но мы будем предпринимать все шаги, чтобы этого не допустить. Сегодня у нас в Думе состоится встреча с делегацией из Приднестровья. И вот эти темы, которые Игорь Додон поднимал, я думаю, что будут в ходе общения затронуты», — прокомментировал Чепа.

Ранее сообщалось, что Россию власти Молдавии называют угрозой «государственности, демократии и процветания» республики. Интеграция в Евросоюз, считает Санду, отвечает интересам безопасности Молдавии. Она также исключает любые дружеские контакты двух государств.

