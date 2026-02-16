Додон: Политика Санду грозит Молдавии повторением украинского сценария

Молдавии грозит риск повторения украинского сценария. Об этом жителей страны предупредил бывший президент республики, возглавлявший ее в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Он пояснил, что выбранный нынешними властями политический курс рискует привести ее к той ситуации, в которой сейчас находится Украина. Додон выразил обеспокоенность в связи с этим, уточнив, что в республике также, как и в другой названной им постсоветской стране, «наблюдается закрытие СМИ, запрет партий, давление на оппозицию и атаки на церковь».

Новые власти страны выбрали курс обострения отношений с РФ

Как напомнило РИА Новости, курс на ухудшение отношений с Москвой был взят действующим лидером страны Маей Санду еще в 2020 году. С тех пор в республике произошли некоторые изменения, в том числе был задан курс на проевропейскую политику.

Президент Молдавии Майя Санду Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Постепенно началось гонение на оппозицию: неугодных кандидатов начали ограждать от выборов, политиков задерживают за посещение России и возбуждают в отношении них уголовные дела, как, в частности, было с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которую молдавский суд приговорил к семи годам заключения по обвинению в финансовых махинациях.

Что касается СМИ, то в стране закрыли множество неугодных властям изданий. Среди них оказалась и «Лента.ру», а также «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие, включая десятки Telegram-каналов. Притеснениям подвергается и молдавская православная церковь.

Эта власть всегда продавливала свои интересы вопреки, невзирая на реальности, которые бытуют в нашей жизни. И сейчас, когда за русофобию платятся большие деньги, а мы в составной части Русской православной церкви, нам только этого и стоит ожидать Маркелл архиепископ Бельцкий и Фалештский

На данный момент также ведутся разговоры о слиянии Молдавии с Румынией. Как считает Додон, это делается лишь для того, чтобы «пригрозить» западным покровителям и приблизиться к вступлению в Евросоюз и НАТО по «немецкому сценарию». Таким образом Санду и ее окружение надеются получить новые кредиты, считает политик. Однако в действительности это грозит лишь эскалацией напряженности, как уже было в 1992-м, когда разгорелись приднестровский и гагаузский конфликты, указал экс-глава Молдавии.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В стране идут на радикальные меры

Чтобы еще больше откреститься от России, молдавские власти приняли решение выйти из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Это произойдет, как уточнил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и соответствующем приложении. Таким образом республика надеется стать ближе к Евросоюзу.

Россию местные власти называют угрозой «государственности, демократии и процветания» республики. А интеграция в Евросоюз, заявляет Санду, отвечает интересам безопасности Молдавии. Она также исключает любые дружеские контакты двух государств.