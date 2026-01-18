Додон: Санду шантажирует западных покровителей идеей слияния Молдавии с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду и ее окружение рассчитывают получить финансовую поддержку от западных покровителей, шантажируя их идеей возможного слияния с Румынией. Такое мнение выразил бывший президент республики Игорь Додон в разговоре с ТАСС.

Комментируя слова премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну, вслед за Санду поддержавшего ликвидацию молдавского государства, Додон заявил, что действующие власти страны оказались в затруднительном положении. Он подчеркнул: Санду и ее партия «полностью провалили свои предвыборные обещания» и ввергли Молдавию в жесточайший кризис, испортив отношения не только с Россией, но и с США. Переговоры по вступлению страны в ЕС также приостановлены, добавил политик.

По мнению Додона, оказавшись в затруднительном положении, власти Молдавии решили «пригрозить» западным покровителям идеей возможного присоединения к Румынии и, как следствие, вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО по «немецкому сценарию». Таким образом Санду и ее окружение надеются получить новые кредиты, считает политик. «Эти игры Санду грозят обернуться эскалацией напряженности, как это уже произошло в 1992 году, когда разразились приднестровский и гагаузский конфликты», — подытожил Додон.

