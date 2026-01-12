Додон: Санду хочет ликвидировать Молдавию из эгоизма и желания закончить историю

Президент Молдавии Майя Санду хочет ликвидировать страну из эгоизма и желания закончить ее историю. С таким заявлением выступил бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Майя Санду проголосует за объединение не ради идеала, а из эгоистичной любви к самой себе. И с мыслью о собственном будущем», — высказался политик.

По мнению Додона, заявления Санду о желании ликвидировать Молдавию связаны с ее мечтой стать президентом объединенного с Румынией государства. Он добавил, что действующий молдавский президент рассчитывает на наивность румынских граждан. Экс-президент Молдавии также предположил желание Санду закончить историю независимого государства.

Ранее Санду поддержала в эфире подкаста «The Rest Is Politics» идею ликвидации Молдавии. Она добавила, что республике сложно выжить одной, но большинство населения страны не поддерживает идею объединения с Румынией.