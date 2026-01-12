Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 12 января 2026Бывший СССР

Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

Додон: Санду хочет ликвидировать Молдавию из эгоизма и желания закончить историю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду хочет ликвидировать страну из эгоизма и желания закончить ее историю. С таким заявлением выступил бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Майя Санду проголосует за объединение не ради идеала, а из эгоистичной любви к самой себе. И с мыслью о собственном будущем», — высказался политик.

По мнению Додона, заявления Санду о желании ликвидировать Молдавию связаны с ее мечтой стать президентом объединенного с Румынией государства. Он добавил, что действующий молдавский президент рассчитывает на наивность румынских граждан. Экс-президент Молдавии также предположил желание Санду закончить историю независимого государства.

Ранее Санду поддержала в эфире подкаста «The Rest Is Politics» идею ликвидации Молдавии. Она добавила, что республике сложно выжить одной, но большинство населения страны не поддерживает идею объединения с Румынией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Во Франции высмеяли ответ МИД на пост Медведева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok