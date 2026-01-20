Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

Молдавия выйдет из состава стран СНГ после денонсации ключевых соглашений

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава стран Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию.

Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше Михай Попшой Министр иностранных дел Молдавии

По словам главы ведомства, соответствующие документы будут направлены в парламент республики для окончательного утверждения.

В октябре премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил выход из соглашений республики с СНГ.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, параллельно заявляя о выходе из содружества.

Власти Молдавии отказались платить взносы в рамках СНГ

В начале 2025 года власти Молдавии решили не платить взносы за организации в рамках СНГ. По данным Минфина республики, Кишинев собирался заплатить в течение года около 2,9 миллиона долларов за членство в международных, региональных и парламентских организациях, а расходы на выплаты в рамках СНГ в его планы не входили.

До этого спикер парламента республики Игорь Гросу отметил, что Молдавия намерена постепенно выходить из СНГ, поскольку ориентиром во внешней политике страны является Евросоюз. Он добавил, что Молдавия не может состоять в ЕС и в СНГ одновременно. Он также отметил, что выход из организации займет время, так как Кишинев не может в одностороннем порядке разорвать все соглашения.

В Молдавии оценили потери из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС и СНГ

Бывший глава Молдавии, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон заявил, что страна потеряла четыре миллиона долларов из-за действий президента Майи Санду, игнорирующей сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и Содружеством Независимых Государств.

По его словам, экономисты подсчитали, что эта сумма была утрачена за четыре года только за счет того, что государство не поставило те объемы, которые могла бы поставить туда, и за счет переплаты за энергоресурсы.

Это реальные потери из-за действий Майи Санду Игорь Додон Бывший президент Молдавии

Додон считает, что Молдавия должна была сохранить нейтралитет как военный, так и экономический, как это сделала Грузия.

Молдавию предупредили о повторении пути Украины

Депутат Государственной Думы Алена Аршинова в беседе с ТАСС заявила, что Молдавия обречена повторить судьбу Украины ради попытки нанести России стратегическое поражение. Так он прокомментировала решение молдавских властей окончательно выйти из СНГ в ближайшие месяцы. Однако, по ее словам, поражение пока нанесено только самим европейцам и их последователям

Также журналист Лукас Лейрос ранее сообщил, что Молдавия повторяет путь Украины, продавая сельскохозяйственные земли иностранным компаниям, в частности BlackRock. Уточнялось, что BlackRock приобрела более трех миллионов гектаров земли в республике — около двух третей всех сельскохозяйственных земель страны. Лейрос считает, что молдавские власти таким образом демонстрируют «абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета».

Молдавия и Украина идут очень похожими путями. Молдавия проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом ЕС и НАТО, а также принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя все большую покорность на международной арене Лукас Лейрос Журналист

Также в 2025 году главы всех государств-членов Содружества Независимых государств, кроме Украины и Молдавии, прибыли в Москву на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.