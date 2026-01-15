«Разобрала страну на части». Почему Майя Санду захотела ликвидировать Молдавию и объединить ее с Румынией?

Экс-премьер Молдавии Филат: Санду разобрала страну на части

15 января экс-премьер Молдавии Владимир Филат прокомментировал заявления президента страны Майи Санду о необходимости объединения с Румынией фразой «разобрала страну на части, но пазл не складывается». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый в Молдове».

Почему Санду поддерживает ликвидацию Молдавии?

12 января в СМИ появилась информация о желании Санду объединить страну с Румынией. Она сообщила об этом в интервью британскому YouTube-подкасту The Rest Is Politics.

Если бы мы проводили референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией Майя Санду президент Республики Молдова

Такое заявление Санду сделала во время интервью, рассказывая о процессах, которые сегодня происходят в Молдавии. Она убеждена, что «тысячи граждан» готовы прийти на голосование для того, чтобы поддержать объединение с Румынией. Однако Санду подчеркнула, что это невозможно узнать наверняка до тех пор, пока не будет проведен референдум.

Стоит отметить, что британские журналисты не скрыли своего удивления ответом молдавского президента. «Ведь если вы лидер государства, то даже из эгоистических соображений вы не согласитесь поддержать на референдуме присоединение вашего государства к соседнему», — отметил ведущий, журналист и экс-чиновник Рори Стюарт после окончания интервью.

Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдавии. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдавия, становится все труднее и труднее Майя Санду президент Республики Молдова

Так президент Молдавии ответила на вопрос журналистов о том, почему она поддерживает объединение страны с соседней Румынией. По ее словам, таким образом страна сможет сохранить свой демократический курс, а также противостоять угрозе, которая якобы исходит от России.

Президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан во время церемонии приветствия в Кишиневе, Молдавия Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавский лидер и ранее предпринимала шаги, направленные на унификацию с Румынией. В марте 2023 года Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский.

Государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю Майя Санду президент Республики Молдова

Исторические предпосылки объединения Молдавии и Румынии

Президент Молдавии Майя Санду является приверженицей унионистских взглядов. В интервью она объяснила это тем, что родилась в небольшом селе на северо-западе Молдавии и с детства говорила на румынском языке. Санду также неоднократно утверждала, что идентифицирует себя, как румынку. У нее также есть гражданство Румынии.

Появление этого течения связано с особенностями формирования молдавской государственности. Молдавия начиная с XIX века подвергалась влиянию как Румынии, так и России. Причем на разные части территории оказывалось различное влияние. Так, территория Бессарабии, Левобережье Днестра (сегодня — территория Приднестровья — прим. «Ленты.ру»), исторически развивалась под влиянием Российской империи и СССР.

Пиком развития унионизма можно назвать 1990-е годы. Объединение с Румынией стало главным лозунгом Национального фронта Молдавии, боровшегося за независимость страны от союзного центра.

Триумфальная арка. Знаменитое место в Кишиневе, Молдавия Фото: Alex Mit / Shutterstock / Fotodom

В апреле 2025 года издание Newsmaker со ссылкой на соцопрос отметило, что в Молдавии все больше людей хотят объединения с Румынией, особенно среди проевропейских политических сил. Результаты исследования показали, что присоединение Молдавии к Румынии поддержали 36,7 процента опрошенных.

В то же время Барометр общественного мнения Республики Молдова констатирует, что в сентябре 2025 года процент граждан, проголосовавших бы за объединение с Румынией составляет 33,4 процента.

Реакция на заявление Санду внутри страны

Желание Санду объединить Молдавию и Румынию вызвало негативную реакцию оппозиционных сил страны. Бывший президент республики Игорь Додон в Telegram-канале заявил, что Санду хочет ликвидировать страну из-за эгоизма и желания закончить ее историю.

Майя Санду проголосует за объединение не ради идеала, а из эгоистичной любви к самой себе и с мыслью о собственном будущем Игорь Додон бывший президент Республики Молдова (2016-2020 годы)

По его словам, такие заявления Санду связаны с ее мечтой стать президентом объединенного с Румынией государства. Додон добавил, что действующий молдавский президент рассчитывает на наивность румынских граждан.

Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон обращается к своим сторонникам у здания парламента после объявления результатов парламентских выборов в Кишиневе, Молдавия, 29 сентября 2025 года Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Гагаузии призвали начать процедуру импичмента Санду. Такое заявление сделал местный активист Михаил Влах.

Заявление президентки о готовности поддержать объединение с Румынией на референдуме вызывает глубокое возмущение. Эти слова прозвучали от человека, который обязан быть гарантом конституции, суверенитета и независимости страны Михаил Влах активист Гагаузии

По его словам, патриоты Гагаузии расценивают подобные заявления как прямую угрозу молдавской государственности, поэтому требуют от оппозиционных сил начать процедуру импичмента Санду.

Российский политолог Владимир Букарский заявил, что подобные инициативы доказывают, что Санду — не президент Молдавии, защищающий суверенитет страны, а лишь временный управляющий государством.