В России оценили желание Санду ликвидировать Молдавию

Политолог Букарский: Санду плюнула на суверенитет Молдавии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Слова президента Молдавии Майи Санду о желании ликвидировать свою страну, присоединив ее к Румынии, являются плевком на молдавский суверенитет. Такую оценку ее высказываниям дал политолог Владимир Букарский в интервью РИА Новости.

«Президент, которая мечтает упразднить собственную страну, — не реформаторша и не демократка, а временная управляющая в процессе ликвидации. Заявление Санду — это прямая присяга на верность чужому государству. Это плевок в суверенитет», — сказал он.

По его словам, Санду не имеет права говорить о государственности своей страны так, будто она «частное лицо на кухне». Букарский добавил, что такие заявления звучат на фоне ужесточения законодательства Молдавии, в том числе закона о «сепаратизме».

Ранее Санду заявила, что проголосовала бы за ликвидацию Молдавии и ее присоединение к Румынии. «Страной сложно управлять, и так будет проще противостоять России», — объяснилась она.

