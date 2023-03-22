Санду подписала закон о переименовании государственного языка Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду утвердила переименование государственного языка на румынский

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», — написала она.

По ее мнению, принятие закона поможет объединить молдавское общество. Те же, кто утверждал, что государственным языком Молдавии является молдавский, «преследовали только одно — разделить нас», считает Санду.

Законопроект предусматривает замену фразы «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законодательных актах республики. 16 марта инициативу одобрил парламент Молдавии, решение было принято во втором чтении благодаря голосам депутатов от правящей Партии действия и солидарности.