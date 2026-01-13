Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:20, 13 января 2026Бывший СССР

В Гагаузии призвали начать процедуру импичмента Санду после поддержки ликвидации Молдавии

Активист Влах: Оппозиционные силы должны начать процедуру импичмента Санду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Оппозиционные силы должны начать процедуру импичмента президента Молдавии Майи Санду после поддержки ликвидации страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил местный активист Михаил Влах.

«Заявление президентки о готовности поддержать объединение с Румынией на референдуме вызывает глубокое возмущение. Эти слова прозвучали от человека, который обязан быть гарантом конституции, суверенитета и независимости страны», — написал он.

По его словам, патриоты Гагаузии расценивают подобные заявления как прямую угрозу молдавской государственности, поэтому требуют от оппозиционных сил начать процедуру импичмента Санду, добиться отставки правительства, а также инициировать проведение досрочных выборов.

Ранее Санду поддержала идею ликвидации Молдавии. По ее мнению, республике сложно выжить одной, но большинство населения страны не поддерживает идею объединения с Румынией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Раскрыта реакция Дании на позицию Европы по Гренландии

    Телеведущий-итальянец раскрыл сводящий его с ума факт о Новом годе в России

    Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok