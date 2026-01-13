В Гагаузии призвали начать процедуру импичмента Санду после поддержки ликвидации Молдавии

Активист Влах: Оппозиционные силы должны начать процедуру импичмента Санду

Оппозиционные силы должны начать процедуру импичмента президента Молдавии Майи Санду после поддержки ликвидации страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил местный активист Михаил Влах.

«Заявление президентки о готовности поддержать объединение с Румынией на референдуме вызывает глубокое возмущение. Эти слова прозвучали от человека, который обязан быть гарантом конституции, суверенитета и независимости страны», — написал он.

По его словам, патриоты Гагаузии расценивают подобные заявления как прямую угрозу молдавской государственности, поэтому требуют от оппозиционных сил начать процедуру импичмента Санду, добиться отставки правительства, а также инициировать проведение досрочных выборов.

Ранее Санду поддержала идею ликвидации Молдавии. По ее мнению, республике сложно выжить одной, но большинство населения страны не поддерживает идею объединения с Румынией.