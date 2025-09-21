Бывший СССР
В Молдавии оценили потери из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС и СНГ

Додон: Молдавия потеряла $4 млн из-за игнорирования сотрудничества с СНГ и ЕАЭС
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roveliu Buga / AP

Молдавия потеряла четыре миллиона долларов из-за действий президента Майи Санду, игнорирующей сотрудничество с ЕАЭС и СНГ. Об этом заявил бывший глава государства, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон, передает РИА Новости.

По его словам, экономисты подсчитали, что эта сумма была утрачена за четыре года только за счет того, что Молдавия не поставила те объемы, которые могла бы поставить туда, и за счет переплаты за энергоресурсы. «Это реальные потери из-за действий Майи Санду», — отметил Додон.

При этом, по его словам, можно было бы поступить иначе и остаться в выигрыше. Додон считает, что для этого ей было необходимо сохранить нейтралитет как военный, так и экономический, как это сделала Грузия.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

