Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 14 сентября 2025Бывший СССР

Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы при помощи священников РПЦ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Об этом пишет газета The Finanicial Times.

По ее словам, Россия якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Она также обвинила Москву «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

Кроме того, Санду обвинила Москву в разжигании беспорядков в молдавских тюрьмах через задержанных пророссийских политиков. «Россия использует действительно широкий спектр инструментов, пытаясь подавить наши институты», — подытожила президент Молдавии.

Санду также назвала предстоящие выборы последним рубежом перед интеграцией в Евросоюз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинев принимает отчаянные меры по ограничению оппозиции перед парламентскими выборами в республике. Они состоятся 28 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

    Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

    Польша возмутилась речью Небензи

    В Кремле прокомментировали расправу над Чарли Кирком

    Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

    Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

    Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

    Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине

    По российскому региону пронеслись смерчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости