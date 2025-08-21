Бывший СССР
В МИД заявили об отчаянном давлении властей одной постсоветской страны на оппозицию

Захарова: Кишинев отчаянно ограничивает оппозицию в стране перед выборами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Официальный Кишинев предпринимает отчаянные меры по ограничению оппозиции перед парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Кишинев предпринимает отчаянные попытки ограничить деятельность набирающих популярность оппозиционных сил», — сообщила она о давлении на оппозицию.

Захарова отметила, что в Молдавии ограничили работу каналов в TikTok, которые якобы «участвуют в распространении дезинформации, влияющей на национальную безопасность и социальную стабильность» страны. Из заявленных 433 профилей власти удалось закрыть доступ к 59 аккаунтам.

Официальный представитель МИД России также напомнила про жестокий разгон полицией мирной демонстрации, которая проходила 16 августа в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Сообщается о задержании около 70 граждан.

Ранее стало известно, что Минюст Молдавии хочет через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа». Ведомство попросило признать их преемниками запрещенной в стране партии «Шор».

