В Молдавии захотели распустить партии оппозиционного блока «Победа»

Минюст Молдавии хочет через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа»

Минюст Молдавии хочет через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа», об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство 11 августа подало ходатайство в Центральную апелляционную палату о вызове в суд партий «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа».

Ведомство попросило признать их преемниками партии «Шор» и распустить их.

Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что блок движение предлагает программу за Союзное государство с Россией и за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, а также за дешевый газ.

