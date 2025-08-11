В Молдавии захотели распустить партии оппозиционного блока «Победа»

Минюст Молдавии хочет через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа», об этом говорится на сайте ведомства.
Министерство 11 августа подало ходатайство в Центральную апелляционную палату о вызове в суд партий «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа».
Ведомство попросило признать их преемниками партии «Шор» и распустить их.
Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что блок движение предлагает программу за Союзное государство с Россией и за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, а также за дешевый газ.