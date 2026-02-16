Венгрия вызвалась провести мирный саммит по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт готов принять мирный саммит по Украине

Будапешт заявил о готовности принять мирный саммит по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением в соцсети Х выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия — единственная страна в Европе, которая с самого начала поддерживала мирные усилия президента США Дональда Трампа. Мы не поставляли оружие, сохраняли открытыми дипломатические каналы и готовы принять у себя мирный саммит», — написал венгерский министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинского лидера Владимира Зеленского во вмешательстве в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к Евросоюзу.