Венгрия вызвалась провести мирный саммит по Украине

Мир
15:50, 16 февраля 2026Мир

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт готов принять мирный саммит по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Будапешт заявил о готовности принять мирный саммит по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением в соцсети Х выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия — единственная страна в Европе, которая с самого начала поддерживала мирные усилия президента США Дональда Трампа. Мы не поставляли оружие, сохраняли открытыми дипломатические каналы и готовы принять у себя мирный саммит», — написал венгерский министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинского лидера Владимира Зеленского во вмешательстве в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к Евросоюзу.

