12:15, 16 февраля 2026

Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы из-за позиции Венгрии по ЕС

Орбан заявил, что не изменит позицию по Украине в ЕС из-за атак Киева
Виктория Кондратьева
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вмешательстве украинского лидера Владимира Зеленского в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к Европейскому союзу (ЕС). Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За последнюю неделю политические атаки со стороны Украины перешли на новый уровень», — заявил Орбан. По его словам, Зеленский выступил против венгерского правительства из-за того, что Будапешт не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Премьер напомнил, что на референдуме 2025 года большинство венгров высказалось против приема Украины в ЕС. «Как премьер-министр Венгрии я обязан обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду это делать снова и снова вне зависимости от того, нравится это президенту Зеленскому или нет», — заключил политик.

Ранее Орбан заявил, что это столетие может стать «веком унижения» для Европы из-за того, что она проводит ошибочную политику. По словам политика, Европа не может участвовать в новой промышленной революции, которая началась в мире. Это связано с высокими энергетическими затратами, а также с тем, что европейские политики проводят чрезмерное идеологическое регулирование, которое мешает экономическому развитию.

