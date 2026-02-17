Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

11:37, 17 февраля 2026

Лавина унесла жизни двух туристов на горнолыжном курорте в Европе

Два туриста не выжили из-за схода лавины на горнолыжном курорте во Франции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Peter Schatz / imago stock&people / Globallookpress.com

Двое туристов не выжили в горах Европы по вине лыжного инструктора, который проигнорировал опасность схода лавины. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В пятницу, 13 февраля, лавина унесла жизни двух туристов из Великобритании и гражданина Франции на горнолыжном курорте Валь-д'Изер. Спасатели наткнулись на тела 46-летнего Стюарта Лесли и 51-летнего Шона Овери в ручье у подножия склона.

Уточняется, что накануне в регионе Савойя был объявлен редкий красный уровень лавинной опасности, который использовали всего дважды за 25 лет с момента введения. Предупреждение сняли к утру в день трагедии, однако риск происшествий оставался высоким.

На данный момент горнолыжного инструктора, под наблюдением которого каталась группа из четырех человек, обвинили в непредумышленной расправе над людьми. Расследование продолжается.

Ранее восемь лыжников попали под лавину рядом с местом проведения Олимпийских игр. Среди пострадавших оказались четверо путешественников.

