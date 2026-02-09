Реклама

17:12, 9 февраля 2026

Восемь лыжников попали под лавину рядом с местом проведения Олимпийских игр

Bild: Четыре лыжника не выжили во время схода лавин в Альпах в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Рядом с местом проведения зимних Олимпийских игр в Италии жертвами схода лавин стали восемь лыжников, в том числе туристы. Об этом сообщило издание Bild.

7 февраля четверо путешественников попали под лавину в Трентино. Снежная масса накрыла их всего в нескольких километрах от олимпийского трамплина Предаццо. Два человека во время происшествия отделались легкими травмами, один получил серьезные ранения, смерть еще одного туриста констатировали в больнице.

Через несколько часов новый обвал, который произошел на самой высокой горе Доломитовых Альп — Мармоладе, унес жизнь отдыхавшего. В регионе Вальтеллина в Ломбардии, на границе со Швейцарией, лавина также унесла трех человек, двое из которых не выжили.

Ранее двух туристов унесло снегом во время схода лавины на склоне пика Сиболлес в Испании. Их знакомые рассказали о случившемся экстренным службам, те выдвинулись на поиски пострадавших.

