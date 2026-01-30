Двух туристов унесло снегом во время схода лавины в горах Европы

Отдыхавшие в горах Европы туристы попали под сход снежной лавины. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Это произошло 29 января на склоне пика Сиболлес в Испании. Во время катания на лыжах и сноуборде на горнолыжном курорте Серлер двух мужчин унесло снегом в сторону от трассы. Их знакомые рассказали о случившимся экстренным службам, те выдвинулись на поиски пострадавших.

Вскоре спасатели обнаружили 22-летнего путешественника из Мексики. Его госпитализировали в критическом состоянии из-за сильного переохлаждения, 25-летний мужчина из Сарагосы не выжил.

