18:02, 30 января 2026Путешествия

Двух туристов унесло снегом во время схода лавины в горах Европы

CB: Два туриста попали под сход лавины на склоне пика Сиболлес в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Roman Mikhailiuk / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшие в горах Европы туристы попали под сход снежной лавины. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Это произошло 29 января на склоне пика Сиболлес в Испании. Во время катания на лыжах и сноуборде на горнолыжном курорте Серлер двух мужчин унесло снегом в сторону от трассы. Их знакомые рассказали о случившимся экстренным службам, те выдвинулись на поиски пострадавших.

Вскоре спасатели обнаружили 22-летнего путешественника из Мексики. Его госпитализировали в критическом состоянии из-за сильного переохлаждения, 25-летний мужчина из Сарагосы не выжил.

Ранее 14-летний лыжник насмерть сбил отдыхавшего на горнолыжном курорте мужчину. Полиция начала поиски подростка, мать которого, по словам очевидцев, подстрекала к бегству.

    Двух туристов унесло снегом во время схода лавины в горах Европы

