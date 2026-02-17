Прилет украинских БПЛА зафиксировали в одном из регионов Урала

Губернатор Махонин: В Пермском крае зафиксировали прилет украинских БПЛА

В Пермском крае зафиксировали прилет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Глава призвал жителей уральского региона воздержаться от публикации фото и видео обломков дронов.

Махонин заверил, что все оперативные службы в Пермском крае оповещены о ситуации. Что конкретно атаковали украинские беспилотники, Махонин не уточнил.

Как пишет портал 59.ru, в Прикамье ввели режим беспилотной опасности, а вслед за ним — план «Ковер».

Жители Перми делились в соцсетях, что слышали в разных районах города звуки сирен. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края разъяснили, что это включают сирены на предприятиях.

В ночь на 17 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 151 дрон. В Минобороны отметили, что атакам подверглись Крым, Краснодарский край, а также Калужская, Брянская и Курская области.