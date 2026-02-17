Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
08:47, 17 февраля 2026Авто

Россия завалила бывшую республику СССР машинами

РИА: В 2025-м Россия увеличила поставки легковых машин в Казахстан до $62,8 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По итогам 2025 года Россия вдвое увеличила поставки в Казахстан легковых автомобилей. О том, что РФ завалила бывшую республику СССР машинами, со ссылкой на данные таможенного ведомства республики сообщает РИА Новости.

Согласно статистике, поставки автотранспорта в денежном выражении выросли до 62,8 миллиона долларов. В то же время эти показатели далеки от рекорда, уставленного в 2022-м году. На тот момент экспорт достигал 129,2 миллиона долларов.

Главными поставщиками машин в Казахстан в 2025-м стали Китай (50 процентов всего соответствующего импорта) и Япония (28 процентов). Россия обеспечила лишь два процента поставок.

Ранее в правительстве задумались о льготных кредитах для поддержки спроса на машины. На совещании под руководством вице-премьера России Александра Новака прошло совещание о ситуации в автомобильной промышленности, затрагивали вопросы поддержки отрасли, включая стимулирование спроса на российские автомобили и запуск обновленной программы утилизации транспортных средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Известную телеведущую обокрали в поезде

    Саннино вновь вышел на работу

    46-летняя жена Валерия Меладзе показала их совместное фото 20-летней давности

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «нам есть чему поучиться»

    Прилет украинских БПЛА зафиксировали в одном из регионов Урала

    Apple назвала дату новой презентации

    Стоимость кремации в России взлетела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok