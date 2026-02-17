РИА: В 2025-м Россия увеличила поставки легковых машин в Казахстан до $62,8 млн

По итогам 2025 года Россия вдвое увеличила поставки в Казахстан легковых автомобилей. О том, что РФ завалила бывшую республику СССР машинами, со ссылкой на данные таможенного ведомства республики сообщает РИА Новости.

Согласно статистике, поставки автотранспорта в денежном выражении выросли до 62,8 миллиона долларов. В то же время эти показатели далеки от рекорда, уставленного в 2022-м году. На тот момент экспорт достигал 129,2 миллиона долларов.

Главными поставщиками машин в Казахстан в 2025-м стали Китай (50 процентов всего соответствующего импорта) и Япония (28 процентов). Россия обеспечила лишь два процента поставок.

Ранее в правительстве задумались о льготных кредитах для поддержки спроса на машины. На совещании под руководством вице-премьера России Александра Новака прошло совещание о ситуации в автомобильной промышленности, затрагивали вопросы поддержки отрасли, включая стимулирование спроса на российские автомобили и запуск обновленной программы утилизации транспортных средств.