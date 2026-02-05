В России задумались о новых мерах поддержки спроса на отечественные машины

В правительстве задумались о льготных кредитах для поддержки спроса на машины. Об обсуждении этих мер сообщает РИА Новости.

Под руководством вице-премьера России Александра Новака прошло совещание о ситуации в автомобильной промышленности, затрагивали вопросы поддержки отрасли, включая стимулирование спроса на российские автомобили и запуск обновленной программы утилизации транспортных средств.

Новак дал профильным ведомствам задачу продолжить дальнейшее совершенствование инструментов поддержки автомобильной промышленности, а также проанализировать ситуацию в отрасли на предмет возможности продаж российских машин в различных сферах.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что количество заводов, которые занимаются утилизацией автомобилей в России, остается загадкой для властей из-за действующих правил ведения государственных реестров. Реестр лицензий, охватывающих деятельность по обращению отходов, не содержит параметров, позволяющих выделить нужную в данном случае категорию. Аналогичная ситуация имеет место с реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).