Российская тревел-блогерша описала поездку в Индию фразой «запахи мочи и специй»

Российская тревел-блогерша Евгения описала поездку в Индию фразой «тебя накроют запахи жареного масла, мочи и специй». Своими впечатлениями она поделилась на странице @best.family_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в Индии священные коровы могут жевать вещи туристов, а «мутные типы» предлагают иностранцам «самый лучший гашиш в мире». Кроме того, она оценила качество уличный еды, объяснив, что стоит выбирать поваров, к которым стоят длинные очереди из местных.

«Золотое правило черного масла: если ты видишь чан, в котором кипит субстанция цвета отработанного мазута, иди туда! В этом масле не выживет никакой вирус, оно стерильно из-за температуры. Если жарят еду при тебе в этом аду, это твой единственный шанс выжить», — рассказала Евгения.

Ранее стюардесса из России побывала в Индии и описала ее словами «грязь, трущобы и антисанитария». Она поставила этой стране лишь один из десяти баллов.