Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 17 февраля 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала поездку в Индию фразой «запахи мочи и специй»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Евгения описала поездку в Индию фразой «тебя накроют запахи жареного масла, мочи и специй». Своими впечатлениями она поделилась на странице @best.family_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в Индии священные коровы могут жевать вещи туристов, а «мутные типы» предлагают иностранцам «самый лучший гашиш в мире». Кроме того, она оценила качество уличный еды, объяснив, что стоит выбирать поваров, к которым стоят длинные очереди из местных.

«Золотое правило черного масла: если ты видишь чан, в котором кипит субстанция цвета отработанного мазута, иди туда! В этом масле не выживет никакой вирус, оно стерильно из-за температуры. Если жарят еду при тебе в этом аду, это твой единственный шанс выжить», — рассказала Евгения.

Ранее стюардесса из России побывала в Индии и описала ее словами «грязь, трущобы и антисанитария». Она поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о расколе украинской делегации во время переговоров

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Трансгендеры напали на туриста в отеле Таиланда и украли у него десятки тысяч рублей

    Способность Telegram технически противостоять блокировке в России оценили

    Гипертоников предупредили об опасности одного популярного у любителей ЗОЖ продукта

    Стало известно о новых переговорах в Женеве по Украине

    Стало известно о языке переговоров по Украине в Женеве

    Курс доллара в России вырос

    Американские ракеты AIM-120D проиграли российским Р-37М

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok