Российские журналисты столкнулись с препятствием в Женеве

RT: В Женеве украинские активисты мешают работе российских журналистов

Украинские активисты препятствуют работе российских журналистов, освещающих переговоры по Украине в Женеве. Об этом сообщает корреспондент телеканала RT.

Отмечается, что активисты неоднократно выкрикивали неподобающие фразы в адрес журналистов, а также показывали «интересные» сигналы. При этом, по словам корреспондента, активистов «не так много, как им бы хотелось».

С 17 по 18 февраля в Женеве проходит новый раунд переговоров России и Украины, одной из ключевых тем является энергетическое перемирие. Как сообщил западный источник, на встрече обсуждаются «большие темы и большие компромиссы».