20:40, 17 февраля 2026

Стало известно об обсуждении «больших компромиссов» на переговорах в Женеве

ТАСС: На переговорах в Женеве обсуждаются большие темы и большие компромиссы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

На трехсторонних переговорах делегаций России, Украины и США в Женеве обсуждаются существенные компромиссы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник.

«Большие темы, большие компромиссы», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, что находится на столе переговоров.

С 17 по 18 февраля в Женеве проходит новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что одной из ключевых тем обсуждений станет энергетическое перемирие. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что в Женеву также прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии и Франции. Ожидается, что представители европейских стран встретятся с командами США и Украины на полях переговоров.

