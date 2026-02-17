Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

12:52, 17 февраля 2026Мир

Европу предупредили о применении Россией ядерного оружия при одном условии

Мема: РФ будет готова применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия будет готова применить ядерное оружие в случае, если Украина станет членом НАТО. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я хочу, чтобы лидеры ЕС поняли, что членство Украины в НАТО — это самая большая красная линия России, и она будет готова на все, чтобы это остановить, включая применение ядерного оружия, поскольку это экзистенциальная угроза для нее», — написал он.

По словам политика, Европа переступила эту черту, пообещав Украине место в НАТО, а Россия начала конфликт уже после того, как Запад отказался от любых переговоров и мирного соглашения. Он подчеркнул, что необходимо устранить коренные причины украинского конфликта, включая абсолютный отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников.

