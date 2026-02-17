Telegram-канал об участниках СВО привел мужчину в ФСБ

ФСБ задержала жителя Краснодара за передачу данных об участниках СВО Украине

Жителя Краснодара задержали по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина создал Telegram-канал, в который выкладывал собранные им данные об участвующих в специальной военной операции военнослужащих Минобороны России. Эту информацию получали представители разведки Украины.

Задержанный 1985 года рождения является сторонником радикальной украинской идеологии. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

