У российских школьников началась лихорадка после употребления пельменей из «ВкусВилла»

В Москве у двух школьников 10 и 15 лет началась лихорадка после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным российского издания, несовершеннолетние несколько суток находились в критическом состоянии. До этого они ели пельмени из магазина. Впоследствии у учащихся поднялась температура под 40. Их экстренно отвезли в больницу.

Два дня врачи ставили им капельницы и давали антибиотики. Стабилизировать состояние юных горожан удалось только на третьи сутки. Диагноз по результатам анализов — «сальмонеллез». Школьники все еще остаются под наблюдением медиков.

Родители пострадавших школьников направили магазину претензию. «ВкусВилл» вернул семье деньги за продукты и пообещал провести проверку. Как выяснил Shot, производитель той партии пельменей — ООО «Гурман». В прошлом компании делали предостережение за инородный предмет в замороженном полуфабрикате.

Ранее сообщалось, что в Москве двое детей отравились купленным супом с креветками во «ВкусВилле».