Россия
10:28, 13 февраля 2026Россия

В Москве дети отравились купленным матерью супом с креветками во «ВкусВилле»

Shot: В Москве двое детей отравились купленным супом с креветками во «ВкусВилле»
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве двое детей отравились супом с креветками, купленным матерью в магазине сети «ВкусВилл». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным издания, женщина приобрела первое блюдо за 248 рублей в магазине на Первомайской улице. Дома она накормила супом детей 1,5 и 3 лет. Спустя некоторое время их состояние ухудшилось: началась рвота, заболели животы.

Напуганная мать написала претензию в Роспотребнадзор, который установил, что в супе в шесть раз превышен уровень опасных бактерий. «Вкусвиллу» было объявлено предостережение.

В прошлом месяце три предостережения получил производитель супа — компания «Королевский вкус»: за онигири с превышением бактерий в пять раз, за оливье, в котором был превышен уровень плесени и обнаружена кишечная палочка, а также салат с черносливом, где бактерий оказалось в 17,5 раза больше нормы.

Ранее сообщалось, что сальмонеллу и кишечную палочку нашли в наггетсах из «ВкусВилла». Пробы были отобраны в Петрозаводске.

