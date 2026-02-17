В России ответили на подготовку Польшей иска о репарациях за «советское господство»

Карасин назвал подготовку Польшей иска о репарациях политической шизофренией

Подготовка Польшей иска против России о так называемых репарациях за последствия «советского господства» — пример политической шизофрении, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это пример политической шизофрении. Именно политическая шизофрения очень опасна для польского народа и польского государства. Это надо всегда повторять. Потому что поляки немножко зарываются в своих эгоцентричных политических амбициях», — заметил Карасин.

Это проявление безумия. Поскольку если взять исторические факты, то они прямо противоречат смыслу того, что сообщается. Польша от фашизма была освобождена советскими войсками, между прочим, и прекрасно развивалась в качестве Польской Народной Республики Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор добавил, что сегодня в Польше преобладают злоба и враждебность по отношению к России, которые возведены в ранг национальной идеи.

«Это чрезвычайно опасно для будущего польского народа и польского государства. Они должны это хорошо понимать. Речь идет не о том, что у нас есть какие-то замыслы, просто мы не будем терпеть политического хамства по отношению к нам, к Москве, к России, к российской истории. Это должно быть хорошо понятно нашим противникам. Поляки довольно близки нам географически. Они должны это понимать лучше других», — заключил он.

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против России о так называемых репарациях за последствия «советского господства». Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении России, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.

