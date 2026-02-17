Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 17 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на подготовку Польшей иска о репарациях за «советское господство»

Карасин назвал подготовку Польшей иска о репарациях политической шизофренией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksy Witwicki / XinHua / Globallookpress.com

Подготовка Польшей иска против России о так называемых репарациях за последствия «советского господства» — пример политической шизофрении, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это пример политической шизофрении. Именно политическая шизофрения очень опасна для польского народа и польского государства. Это надо всегда повторять. Потому что поляки немножко зарываются в своих эгоцентричных политических амбициях», — заметил Карасин.

Это проявление безумия. Поскольку если взять исторические факты, то они прямо противоречат смыслу того, что сообщается. Польша от фашизма была освобождена советскими войсками, между прочим, и прекрасно развивалась в качестве Польской Народной Республики

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор добавил, что сегодня в Польше преобладают злоба и враждебность по отношению к России, которые возведены в ранг национальной идеи.

«Это чрезвычайно опасно для будущего польского народа и польского государства. Они должны это хорошо понимать. Речь идет не о том, что у нас есть какие-то замыслы, просто мы не будем терпеть политического хамства по отношению к нам, к Москве, к России, к российской истории. Это должно быть хорошо понятно нашим противникам. Поляки довольно близки нам географически. Они должны это понимать лучше других», — заключил он.

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против России о так называемых репарациях за последствия «советского господства». Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении России, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы топ-5 самых упоминаемых россиянами стран

    В России стало меньше магазинов детской одежды

    Фигуру Риты Оры в откровенном виде раскритиковали в сети

    В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

    В Госдуме прокомментировали сообщения о дате полной блокировки Telegram в России

    Российский экспорт одного вида шоколада подскочил до максимума

    Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok