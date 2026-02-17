Реклама

Экономика
18:12, 17 февраля 2026Экономика

В России подешевела аренда жилья

«Дом.РФ»: Аренда жилья в России подешевела на 3 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По итогам января аренда квартир в крупных городах России подешевела в среднем на три процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Дом.РФ».

В целом по российским городам медианная стоимость аренды составила 39 тысяч рублей в месяц. В миллионниках средняя цена снизилась на два процента, до 36 тысяч рублей, в Москве — на 1 процент, до 97 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 2 процента, до 51 тысячи рублей.

Вместе с тем выросло количество активных объявлений о сдаче жилья — до 114 тысяч публикаций, или плюс 18 процентов год к году. По словам экспертов, на рынок продолжают выходить квартиры, купленные в период ажиотажного спроса.

Рост предложения привел к увеличению времени поиска арендатора. Теперь на то, чтобы сдать квартиру в Москве, потребуется в среднем месяц, в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках — полтора месяца, а в городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — почти два месяца.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не запрещать сдавать в аренду квартиры, приобретенные с помощью ипотеки.

