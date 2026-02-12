В России призвали не запрещать аренду ипотечных квартир

В Госдуме призвали не запрещать заемщикам сдавать ипотечные квартиры

Банки не должны запрещать заемщикам сдавать в аренду ипотечные квартиры. Такое мнение в беседе с агентством ТАСС высказал лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

С соответствующей просьбой депутат намерен обратиться в Центробанк. Таким образом Миронов реагирует на массовые жалобы ипотечников, связанные с тем, что банки запрещают сдавать купленную в кредит квартиру в аренду без своего согласия. К тому же за подачу заявки на согласие, как подчеркнул парламентарий, банк взымает плату.

По мнению депутата, граждан надо оградить от избыточных ограничений, которые вводят кредиторы. Как пояснил собеседник агентства, доход от аренды помогает заемщикам выживать в текущих экономических условиях. Вдобавок ипотечника и так обязывают ежегодно покупать страховку на жилье, напомнил Миронов, а при страховом случае «страховые платят не банки».

Ранее москвича лишили льготной ипотеки, узнав, что он сдает заемную квартиру в аренду. Об этом в банке узнали благодаря жалобе нанимательницы — ее не устроил рост платежей.