16:34, 17 февраля 2026Забота о себе

Врач назвал неожиданную причину есть киви с кожурой

Диетолог Малоземов: Кожура киви содержит фолиевую кислоту и витамины C и E
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Сергей Малоземов назвал неожиданную причину есть киви с кожурой. Ее доктор раскрыл в беседе с aif.ru.

Диетолог объяснил, что в кожуре киви содержится намного больше клетчатки, необходимой для правильной работы кишечника, чем в мякоти. Кроме того, кожура богата фолиевой кислотой, которая важна для работы мозга и сердца, а также витаминами C и E, которые нужны для иммунной системы и здоровья кожи.

«Выбрасывая кожуру, вы реально выкидываете витамины. А ведь один плод киви, съеденный целиком, способен в какой-то степени и нервы успокоить, и сон наладить, и работу пищеварения подтолкнуть», — добавил Малоземов.

Доктор подчеркнул, что при выборе киви важно обращать внимание на то, чтобы кожица была сухой, ворсистой и равномерно окрашенной, а также не имела пятен или вмятин. Он посоветовал выбирать плоды средней твердости и обязательно тщательно мыть их перед употреблением.

Ранее диетолог Карен Ансел посоветовала есть больше овощей и фруктов, чтобы снизить уровень холестерина. По ее словам, они оказывают положительный эффект, так как не содержат жиров, но в то же время в них много клетчатки.

