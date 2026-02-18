18 февраля, в России празднуют День транспортной полиции. А еще чтут память святой Агафьи Коровницы, покровительницы скота, особенно коров. Какие есть приметы и кто родился 18 февраля, а также что важное произошло в этот день — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День транспортной полиции
Официальное название праздника — День органов внутренних дел на транспорте. Его учредили приказом министра внутренних дел в 2018 году. До этого торжество носило неофициальный характер, его отмечали как День создания транспортной полиции.
История ведомства берет свое начало в момент создания в России сети железных дорог. Изначально порядок на железнодорожном транспорте охраняли жандармы, которые работали и в городе. Но с развитием сети дорог сил стало не хватать. Отдельно ведомство создали только в 1919 году, приказ был подписан как раз 18 февраля.
Сейчас сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок на воздушных, водных и железных дорогах страны.
День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России
Праздник посвящен всем людям, которые обеспечивают российских военнослужащих едой и необходимым вещами. Не случайно он приходится на 18 февраля: именно в этот день в далеком 1700 году Петр I впервые учредил должность генерал-провианта, который отвечал за снабжение армии провизией. Кроме того, в каждом полку назначался ответственный за распределение пайка на местах.
С тех пор в российской армии существует служба, которая устанавливает нормы продовольствия и отвечает за соответствие этим нормам. Она же снабжает солдат одеждой и другими предметами первой необходимости.
Праздники в мире
День батарейки
Праздник посвящен научному изобретению, которое люди используют уже больше 200 лет — батарейкам. 18 февраля выбрано не случайно — в этот день в 1745 году родился итальянский ученый-физик Алессандро Вольта. В честь него назвали единицу измерения электрического тока. Также Вольта работал с гальваническим столбом, прототипом современных батареек. Его назвали вольтовым столбом.
Праздник неофициальный, но 18 февраля во всем мире проводят научные конференции, встречи и выставки, посвященные науке, особенно физике.
День Плутона
18 февраля 1930 года Плутон открыл астроном Клайд Томбо. Изначально космическое тело считали девятой классической планетой Солнечной системы, но затем переименовали в карликовую планету. Он обладает четырьмя спутниками, состоит из камня и льда и гораздо меньше других объектов нашей системы. Например, масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны.
Какие еще праздники отмечают в мире 18 февраля
- День дипломатических работников Туркменистана
- Праздник всех легкомысленных
- День пельменей
Церковный праздник
День памяти мученицы Агафии
Православные верующие 18 февраля чтут память мученицы Агафии. Она была родом с Сицилии, происходила из богатого знатного рода. Когда власти прознали о том, что Агафия — христианка, ее привели в город Катану и долго мучили, чтобы девушка отказалась от своей веры. Но Агафия не предала убеждения.
Во время пыток женщины в Катане началось землетрясение. Испуганные жители попросили градоправителя прекратить издевательства, тогда Агафию отправили в темницу, где она скончалась.
Агафия считается покровительницей домашних животных, скота, а особенно коров. Поэтому в народе день памяти святой называется Агафья Коровница.
Праздник иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
Праздник посвящен нескольким иконам Божией Матери, через которые Богородица давала милость свою просящим. К иконам обращаются те, кто умирает от болезни, не может выбраться из нищеты или пьянства, кто надеется на надежный и крепкий брак, а также родители больных детей.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 февраля
- День памяти святителя Феодосия Черниговского;
- День памяти мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия;
- День Елецко-Черниговской иконы Божией Матери;
- День Дивногорско-Сицилийской иконы Божией Матери.
Приметы 18 февраля
- Если на улице мороз, то лето будет жарким.
- Если светит солнце, то весной жди дожди.
- Если птицы стучат в окно, то придут плохие новости.
- Если начался сильный ветер, то на следующей неделе придет потепление.
- Если в этот день бить и обижать коров, то молока не будет.
Кто родился 18 февраля
Джон Хьюз (1950 — 2009)
Американский режиссер и сценарист Джон Хьюз родился 18 февраля 1950 года в Мичигане. После учебы работал копирайтером, писал шутки для комиков. Попробовал себя в роли сценариста, затем и режиссера. Начинал с кино для подростков.
После Хьюз переключился на семейные фильмы, которые как раз и принесли ему славу. В 1991 году вышел фильм «Один дома», снятый по сценарию Джона Хьюза. Позже он же работал над двумя продолжениям кинокартины. Все три части имели большой успех. Также Хьюз написал сценарии к таким фильмам, как «101 далматинец», «Младенец на прогулке» и «Бетховен».
Евгений Кафельников (52 года)
Известный российский теннисист Евгений Кафельников родился 18 февраля 1974 года. Начал заниматься теннисом в пятилетнем возрасте. В 1991 году стал участвовать в профессиональных соревнованиях, тогда же начались первые победы.
Кафельников считается самым титулованным теннисистом России. Он был первой ракеткой мира в одиночном разряде в течение шести недель, а также четвертой ракеткой мира в парном разряде. Дважды побеждал в турнире Большого шлема, завоевал Кубок Дэвиса.
Кто еще родился 18 февраля
- Андрей Кириленко (45 лет) — российский баскетболист;
- Джон Траволта (72 года) — американский актер;
- Аркадий Укупник (73 года) — российский певец и композитор;
- Игорь Додон (51 год) — бывший президент Молдавии.