18 февраля, в России празднуют День транспортной полиции. А еще чтут память святой Агафьи Коровницы, покровительницы скота, особенно коров. Какие есть приметы и кто родился 18 февраля, а также что важное произошло в этот день — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День транспортной полиции

Официальное название праздника — День органов внутренних дел на транспорте. Его учредили приказом министра внутренних дел в 2018 году. До этого торжество носило неофициальный характер, его отмечали как День создания транспортной полиции.

История ведомства берет свое начало в момент создания в России сети железных дорог. Изначально порядок на железнодорожном транспорте охраняли жандармы, которые работали и в городе. Но с развитием сети дорог сил стало не хватать. Отдельно ведомство создали только в 1919 году, приказ был подписан как раз 18 февраля.

Сейчас сотрудники транспортной полиции обеспечивают порядок на воздушных, водных и железных дорогах страны.

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил России

Праздник посвящен всем людям, которые обеспечивают российских военнослужащих едой и необходимым вещами. Не случайно он приходится на 18 февраля: именно в этот день в далеком 1700 году Петр I впервые учредил должность генерал-провианта, который отвечал за снабжение армии провизией. Кроме того, в каждом полку назначался ответственный за распределение пайка на местах.

С тех пор в российской армии существует служба, которая устанавливает нормы продовольствия и отвечает за соответствие этим нормам. Она же снабжает солдат одеждой и другими предметами первой необходимости.

Праздники в мире

Фото: Science Museum / Globallookpress.com

День батарейки

Праздник посвящен научному изобретению, которое люди используют уже больше 200 лет — батарейкам. 18 февраля выбрано не случайно — в этот день в 1745 году родился итальянский ученый-физик Алессандро Вольта. В честь него назвали единицу измерения электрического тока. Также Вольта работал с гальваническим столбом, прототипом современных батареек. Его назвали вольтовым столбом.

Праздник неофициальный, но 18 февраля во всем мире проводят научные конференции, встречи и выставки, посвященные науке, особенно физике.

День Плутона

18 февраля 1930 года Плутон открыл астроном Клайд Томбо. Изначально космическое тело считали девятой классической планетой Солнечной системы, но затем переименовали в карликовую планету. Он обладает четырьмя спутниками, состоит из камня и льда и гораздо меньше других объектов нашей системы. Например, масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны.

Фото: Charles Grumich / AP Photo

Какие еще праздники отмечают в мире 18 февраля

День дипломатических работников Туркменистана

Праздник всех легкомысленных

День пельменей

Церковный праздник

День памяти мученицы Агафии

Православные верующие 18 февраля чтут память мученицы Агафии. Она была родом с Сицилии, происходила из богатого знатного рода. Когда власти прознали о том, что Агафия — христианка, ее привели в город Катану и долго мучили, чтобы девушка отказалась от своей веры. Но Агафия не предала убеждения.

Во время пыток женщины в Катане началось землетрясение. Испуганные жители попросили градоправителя прекратить издевательства, тогда Агафию отправили в темницу, где она скончалась.

Фото: Владимир Минкевич / РИА Новости

Агафия считается покровительницей домашних животных, скота, а особенно коров. Поэтому в народе день памяти святой называется Агафья Коровница.

Праздник иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

Праздник посвящен нескольким иконам Божией Матери, через которые Богородица давала милость свою просящим. К иконам обращаются те, кто умирает от болезни, не может выбраться из нищеты или пьянства, кто надеется на надежный и крепкий брак, а также родители больных детей.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 февраля

День памяти святителя Феодосия Черниговского;

День памяти мученицы Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия;

День Елецко-Черниговской иконы Божией Матери;

День Дивногорско-Сицилийской иконы Божией Матери.

Приметы 18 февраля

Если на улице мороз, то лето будет жарким.

Если светит солнце, то весной жди дожди.

Если птицы стучат в окно, то придут плохие новости.

Если начался сильный ветер, то на следующей неделе придет потепление.

Если в этот день бить и обижать коров, то молока не будет.

Кто родился 18 февраля

Американский режиссер и сценарист Джон Хьюз родился 18 февраля 1950 года в Мичигане. После учебы работал копирайтером, писал шутки для комиков. Попробовал себя в роли сценариста, затем и режиссера. Начинал с кино для подростков.

После Хьюз переключился на семейные фильмы, которые как раз и принесли ему славу. В 1991 году вышел фильм «Один дома», снятый по сценарию Джона Хьюза. Позже он же работал над двумя продолжениям кинокартины. Все три части имели большой успех. Также Хьюз написал сценарии к таким фильмам, как «101 далматинец», «Младенец на прогулке» и «Бетховен».

Евгений Кафельников. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Известный российский теннисист Евгений Кафельников родился 18 февраля 1974 года. Начал заниматься теннисом в пятилетнем возрасте. В 1991 году стал участвовать в профессиональных соревнованиях, тогда же начались первые победы.

Кафельников считается самым титулованным теннисистом России. Он был первой ракеткой мира в одиночном разряде в течение шести недель, а также четвертой ракеткой мира в парном разряде. Дважды побеждал в турнире Большого шлема, завоевал Кубок Дэвиса.

Кто еще родился 18 февраля