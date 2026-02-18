Реклама

09:59, 18 февраля 2026Бывший СССР

Армия России взяла под контроль Харьковку

ВС России взяли под контроль населенный пункт Харьковка Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Харьковку Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Харьковка наша!» — пишут авторы канала.

По их информации, населенный пункт взят под контроль в результате решительного продвижения 80-й отдельной мотострелковой бригады. Соединение, отмечают авторы, сломало сопротивление 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что армия России также взяла под контроль Покровку в Сумской области Украины. Отмечалось, что российские войска продолжили атаки на соседних участках фронта.

