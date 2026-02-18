ВС России взяли под контроль населенный пункт Харьковка Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Харьковку Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Харьковка наша!» — пишут авторы канала.

По их информации, населенный пункт взят под контроль в результате решительного продвижения 80-й отдельной мотострелковой бригады. Соединение, отмечают авторы, сломало сопротивление 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что армия России также взяла под контроль Покровку в Сумской области Украины. Отмечалось, что российские войска продолжили атаки на соседних участках фронта.