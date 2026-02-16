Реклама

Бывший СССР
10:52, 16 февраля 2026Бывший СССР

Российские войска взяли населенный пункт в Сумской области

Российские войска взяли Покровку в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль Покровку в Сумской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики освободили Покровку», — рассказал собеседник канала. Он также отметил, что российские войска продолжили атаки на соседних участках фронта.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что за первые две недели февраля 2026 года российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, в Сумской области были взяты села Поповка и Сидоровка.

Герасимов также раскрыл направления наступления российских войск. По его словам, они продвигаются практически на всех направлениях в зоне проведения СВО.

