Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

В Самаре огромная глыба льда рухнула на голову мужчине

В Самаре огромная ледяная глыба с 12 этажа дома рухнула на голову мужчине. О случившемся стало известно Telegram-каналу Shot.

Инцидент произошел накануне поздним вечером, когда россиянин решил выйти на прогулку. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что через несколько секунд после выхода из подъезда на него с грохотом упала глыба льда. По информации источника, льдина рухнула на самарца с балкона на 12 этаже дома.

Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до квартиры и вызвать скорую помощь. Медики диагностировали ему ушиб мозга с кровоизлиянием.

Аналогичная ситуация 17 февраля произошла в Саратове — там ледяная глыба рухнула на 77-летнюю местную жительницу.

