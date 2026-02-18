Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 18 февраля 2026Экономика

Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

В Самаре огромная глыба льда рухнула на голову мужчине
Полина Кислицына (Редактор)

В Самаре огромная ледяная глыба с 12 этажа дома рухнула на голову мужчине. О случившемся стало известно Telegram-каналу Shot.

Инцидент произошел накануне поздним вечером, когда россиянин решил выйти на прогулку. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что через несколько секунд после выхода из подъезда на него с грохотом упала глыба льда. По информации источника, льдина рухнула на самарца с балкона на 12 этаже дома.

Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до квартиры и вызвать скорую помощь. Медики диагностировали ему ушиб мозга с кровоизлиянием.

Аналогичная ситуация 17 февраля произошла в Саратове — там ледяная глыба рухнула на 77-летнюю местную жительницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Названы неочевидные последствия высокого потребления алкоголя

    В США предъявили обвинения капитану судна с российским флагом

    В Москве могут вырасти рекордные для февраля сугробы

    Доктор Мясников ответил на жалобу зрительницы и посоветовал ей «сесть попой в снег»

    Пенсионер МВД России стал ловцом барыг

    Пассажирский самолет отказался от аварийной посадки в России и вернулся в Японию

    Официально объявлено о первой потерянной Украиной редкой британской технике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok