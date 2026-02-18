Реклама

12:27, 18 февраля 2026Культура

Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне СВО

Певица Любовь Успенская заявила, что не отмечает день рождения с 2022 года
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Любовь Успенская заявила, что уже четыре года не празднует день своего рождения на фоне проведения специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка объяснила, что в 2022 году дата начала СВО совпала с днем ее рождения. Успенская собиралась устроить праздник, но изменила планы.

«Конечно, никто уже не отмечал, все отменили. Я себе сказала: пока операция идет, я никакие праздники, никакие дни рождения не устраиваю», — рассказала певица.

Ранее национальный совет Украины по телевещанию признал Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности. Отмечается, что певица поддерживает Россию, выступала с концертами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Крыму.

