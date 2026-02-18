Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
18:31, 18 февраля 2026Авто

В российском городе автомобиль влетел в толпу пешеходов и попал на видео

В Петрозаводске автомобиль влетел в толпу пешеходов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Петрозаводске автомобиль влетел в толпу пешеходов. Авария попала на видео, ролик публикует 112 в Telegram.

ДТП произошло на пересечении улиц Правды и Невского в российском городе. Как видно на опубликованных кадрах, столкнулись два автомобиля. После удара одну из машин развернуло, и она на скорости вылетела на тротуар, сбив трех человек, ожидавших зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

По данным канала, в результате происшествия пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Краснодарском крае мужчина за рулем автомобиля «Нива» разогнался и влетел в толпу людей, которые разбирались между собой. Тогда пострадали два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В водах Антарктики впервые сняли крупную акулу

    Захарова удивилась откровению Макрона о свободе слова

    В России начнут платить за ЖКУ по-новому

    Игрок сделал ставку на проезжающие по мосту машины и выиграл 20,2 миллиона рублей

    Страна БРИКС захотела российский газ

    В российском городе автомобиль влетел в толпу пешеходов и попал на видео

    Назван главный провокатор раннего старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok