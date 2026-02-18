В российском городе автомобиль влетел в толпу пешеходов и попал на видео

В Петрозаводске автомобиль влетел в толпу пешеходов. Авария попала на видео, ролик публикует 112 в Telegram.

ДТП произошло на пересечении улиц Правды и Невского в российском городе. Как видно на опубликованных кадрах, столкнулись два автомобиля. После удара одну из машин развернуло, и она на скорости вылетела на тротуар, сбив трех человек, ожидавших зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

По данным канала, в результате происшествия пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Краснодарском крае мужчина за рулем автомобиля «Нива» разогнался и влетел в толпу людей, которые разбирались между собой. Тогда пострадали два человека.