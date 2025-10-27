Внедорожник снес толпу в российском регионе и попал на видео

Shot: Водитель «Нивы» влетел в толпу в Краснодарском крае

Мужчина за рулем автомобиля «Нива» разогнался и влетел в толпу людей, которые разбирались между собой в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры очевидца событий.

Уточняется, что за рулем находился один из участников разгоревшегося конфликта. По предварительным данным, две нетрезвые компании выясняли отношения. В какой-то момент градус перепалки повысился: один из мужчин сел за руль внедорожника и два раза врезался в стоявших рядом оппонентов.

Пострадали два человека, пишет канал.

