22:33, 26 октября 2025Россия

Внедорожник снес толпу в российском регионе и попал на видео

Shot: Водитель «Нивы» влетел в толпу в Краснодарском крае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Мужчина за рулем автомобиля «Нива» разогнался и влетел в толпу людей, которые разбирались между собой в станице Ленинградской в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры очевидца событий.

Уточняется, что за рулем находился один из участников разгоревшегося конфликта. По предварительным данным, две нетрезвые компании выясняли отношения. В какой-то момент градус перепалки повысился: один из мужчин сел за руль внедорожника и два раза врезался в стоявших рядом оппонентов.

Пострадали два человека, пишет канал.

Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Ростовской области. Как оказалось, большегруз Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной снес барьерное ограждение, а после этого опрокинулся и выехал на встречную полосу.

