Четыре человека стали жертвами ДТП с выехавшим на встречку грузовиком на российской трассе

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как установило ведомство, 29 июля в 1:30 на 1025-м километре +700 м трассы в Аксайском районе водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной снес барьерное ограждение, в результате чего опрокинулся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Peugeot Boxer и легковыми Volkswagen Passat и Lada Vesta.

В результате аварии пострадали шесть человек, еще четверых спасти не удалось — это водитель грузовика, а также водитель и два пассажира Volkswagen, в том числе несовершеннолетний.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия. На них видно мощный пожар и взрыв выехавшей на встречку цистерны.

До этого два человека стали жертвами лобового столкновения двух иномарок на трассе в Калининградской области. Еще двоих госпитализировали.