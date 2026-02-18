Раскрыто забавное прозвище Кушнера среди «некоторых русских»

NYT: Некоторые русские стали называть Джареда Кушнера Зятькофф

«Некоторые русские» стали называть спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, не раз приезжавших в Москву на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, «Уиткоффом и Зятькоффом». О забавном прозвище зятя Дональда Трампа пишет газета The New York Times (NYT).

При этом в материале отмечается, что российская сторона положительно оценивает участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах.

«Некоторые русские стали называть этот тандем "Уиткофф и Зятькофф" (Witkoff and Zyatkoff), поскольку zyat по-русски означает "зять"», — поясняет NYT.

Ранее Кушнер надел умное кольцо на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Данные аксессуары заметили у зятя Трампа и старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума.