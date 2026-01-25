Реклама

15:57, 25 января 2026Мир

Кушнер надел измеряющее стресс кольцо на встречу с Путиным

Зять лидера США Джаред Кушнер надел умное кольцо на встречу с Путиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Зять лидера США Дональда Трампа, предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер надел умное кольцо на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Аксессуар заметил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, отмечает РИА Новости.

Ведущий заявил, что данные аксессуары оказались у Кушнера и старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума.

«И это явно умные кольца, то есть измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна», — указал он.

Также, по его словам, Кушнер надел на запястье красную нить.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позднее начало встречи главы государства со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом.

