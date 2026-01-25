Реклама

Ночные переговоры Путина с Уиткоффом объяснили

Песков объяснил ночные переговоры Путина с Уиткоффом спешкой со стороны США
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позднее начало встречи главы государства со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, когда посредники «гонят по времени и спешат», их можно понять.

«Владимир Владимирович не склонен обращать внимание на время суток, когда речь о серьезных переговорах», — отметил Песков.

Ранее переводчик Стива Уиткоффа раскрыл мысли перед переговорами с Путиным в Кремле. В ночь на 23 января в представительском кабинете Кремля состоялась встреча главы государства с американской делегацией.

