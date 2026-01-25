Переводчик Уиткоффа раскрыл мысли перед переговорами с Путиным в Кремле

Переводчик Уиткоффа признался, что переживал о плохом звуке на встрече с Путиным

Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа раскрыл мысли перед переговорами с президентом России Путиным в Кремле. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Известно, что в ночь на 23 января в представительском кабинете Кремля состоялась встреча Путина с американской делегацией во главе с Уиткоффом. Особенностью данного зала является высокий сводчатый потолок, который привлек внимание специалиста. Он признался, что переживал о плохом звуке на встрече представителей государств.

«Я когда профессионально вижу купол, — это все, я понимаю, что предстоит. Дело в том, что для переводчика купол означает, что существует эхо. И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно», — пояснил он.

При этом на кадрах видно, что переводчик попросил российского коллегу помочь проверить звучание голосов в зале. «У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально», — заключил переводчик.

Ранее в январе Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров. По его словам, США, Россия и Украина продолжат переговоры в ОАЭ на следующей неделе.